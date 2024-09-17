بوريل يدعو إلى مزيد من الضغط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

تدارك المسؤول الأوروبي "لكن هذا الأمر تأخر كثيرا. فكل يوم يمر بدون التوصل إلى اتفاق يعني احتجاز مزيد من الرهائن ومقتل مزيد من الناس".

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء إلى مزيد من الضغوط على إسرائيل وحماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في ظل تعثر المفاوضات.

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وشدد بوريل على أن الأسرى الإسرائيليين وسكان غزة لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول، مع مرور نحو عام منذ بدء الحرب على القطاع.

وقال في دبي خلال زيارة للإمارات "الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو إن على جميع الفاعلين المعنيين أن يستمروا في الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق".

وتدارك المسؤول الأوروبي "لكن هذا الأمر تأخر كثيرا. فكل يوم يمر بدون التوصل إلى اتفاق يعني احتجاز مزيد من الرهائن ومقتل مزيد من الناس".

وتابع "لذا فالأمر لا يتعلق بالانتظار حتى الغد. فالغد تأخر جدا".

من جهتها، قالت قطر التي تتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار في وقت سابق الثلاثاء إن المحادثات "مستمرة"، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن زيارة عاشرة له إلى المنطقة منذ بدء الحرب.

وفشلت أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة في وقف الحرب على غزة، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

ولفت بوريل إلى أنه ناقش أيضا مستقبل غزة مع المسؤولين الإماراتيين، مضيفا "إذا لم يكن هناك مشروع سياسي، فإن الحرب مجرد تكرار (...) القصة هي نفسها دائما".

وقال إن "الإمارات تفعل الكثير من الناحية الدبلوماسية والإنسانية... وأنا متأكد من أنها قادرة على مواصلة أداء دور مهم من أجل أي حل، في اليوم التالي".