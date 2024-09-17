مستوطنون يهاجمون رعاة بالأغوار والاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير منصور

اعتقلت سلطات الاحتلال، في 22 يوليو الماضي، إبراهيم منصور من قرية بدو، بتهمة تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن مقتل الضابط في إدارة السجون الإسرائيلية، يوهاي أفني، بمستوطنة "غيفعون الجديدة" شمال غرب القدس.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأخذ قياسات منزل الأسير إبراهيم منصور في بلدة بدو قضاء القدس المحتلة، تمهيدا لهدمه، في وقت هاجم مستوطنون، رعاة فلسطينيين، ومنعوهم من رعي مواشيهم قرب خربة المالح، في الأغوار الشمالية.

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وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة منصور فجر اليوم، وشرعت في أخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه.

واعتقلت سلطات الاحتلال، في 22 يوليو الماضي، إبراهيم منصور من قرية بدو، بتهمة تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن مقتل الضابط في إدارة السجون الإسرائيلية، يوهاي أفني، بمستوطنة "غيفعون الجديدة" شمال غرب القدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية سمحا بالنشر أنه قبل أسبوع ونصف تم اعتقال إبراهيم منصور، وهو فلسطيني من حركة حماس، من سكان قرية بدو شمال القدس، في العشرينات من عمره، بتهمة قتل ضابط مصلحة السجون.

وعلى صعيد اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين، أظهر مقطع فيديو اعتداءات المستوطنين على الرعاة الفلسطينيين، قرب خربة المالح، بالأغوار الشمالية.

وخلال آب/أغسطس الماضي، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون، 1228 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتقع الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة ضمن ما يعرف حاليا بمحافظة طوباس، وتبلغ مساحتها حوالي 240 ألف دونم، وتشكل حوالي 60% من مساحة محافظة طوباس البالغة 402كم2.

وتضم 12 تجمعا سكانيا ثابتا، بالإضافة إلى 20 تجمعا لمضارب البدو، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6000 نسمة، وتتمثل أهمية الاغوار الشمالية بأنها سلة غذاء الضفة من الخضار والفاكهة.