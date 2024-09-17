10800 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر

توزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة، حيث رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال في الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة والعدوان الشامل بحق الشعب الفلسطيني.

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واعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ومن بين المعتقلين المناضلة عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير القائد أحمد سعدات، والسيدة تحرير جابر، وطالبة الإعلام في جامعة بيرزيت دعاء القاضي، بالإضافة إلى الصحافي قتيبة حمدان.

وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة، حيث رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 10 الاف و800 حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، علما أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.