10800 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

رافق عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بالإضافة إلى الضرب المبرح بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظتي سلفيت، والخليل، فيما تزال الحملة العسكرية مستمرة في مخيم الفوار، ولم يتسن للمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى التأكد من كافة حالات الاعتقال.

ورافق عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بالإضافة إلى الضرب المبرح بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وشهدت بلدتي حوسان وواد فوكين عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين، أفرج عنهم لاحقاً.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء معكرة "طوفان الأقصى" بالسابع منتشرين الأول/أكتوبر 2023ـ وحرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضفة، والتي تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.