الحرب في يومها الـ351: شهداء وجرحى في غارات وقصف لمنازل سكنية بعموم القطاع

قصف مدفعي وغارات جوية وارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين والعائلات، وسط تعمق الوضع الإنساني الكارثي، والنزوح القسري لأكثر من 95% من الأهالي في عموم القطاع.

يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مسفرًا عن المزيد من الضحايا، شهداء وجرحى ومفقودين، مع دخول الحرب يومها الـ351 على التوالي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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الدفاع المدني بغزة، أفاد، فجر اليوم السبت، بشهيد وجرحى في قصف استهدف منزلاً سكنيًا في خانيونس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء، وفق تقديرت غير نهائية، إلى نحو 50 شهيدًا في مناطق متفرقة من القطاع، منذ فجر أمس، الجمعة.

وتفيد الأنباء الواردة، صباح اليوم، بإصابة عدد من الأهالي برصاص طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع، وبأن آلياته تواصل إطلاق النار باتجاه منازل سكنية في محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قيام زوارقه الحربية بإطلاق عدد من القذائف، باتجاه شاطئ بحر بيت لاهيا، شمال غزة.

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