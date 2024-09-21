غزة: 21 شهيدا بينهم أطفال ونساء جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين

دانت حركة حماس قصف مدرسة الزيتون الابتدائية "ج"، ووصفته في بيان بـ"جريمة حرب بغطاء أميركي". كما استنكرت "تكثيف استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين".

أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، استشهاد 21 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، فيما زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من حركة حماس كانوا يختبئون فيها.

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن من بين الشهداء 13 طفلا و6 نساء إحداهن حامل.

وأكد إصابة "أكثر من 30 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء... بقصف صاروخي إسرائيلي على مدرسة الزيتون ج"، موضحا أن المدرسة تؤوي آلاف النازحين من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن عدد الضحايا بلغ 21 شهيدا.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "نفّذ غارة استهدفت ’مخربين’ كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس في مدينة غزة"، مضيفا أن الهدف كان "داخل" مدرسة الفلاح المجاورة لمباني مدرسة الزيتون.

وأكد صحافي في المكان أن القصف طال مدرسة الزيتون "ج".

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ "إجراءات للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بينها استخدام أسلحة دقيقة".

ودانت حركة حماس قصف مدرسة الزيتون الابتدائية "ج"، ووصفته في بيان بـ"جريمة حرب بغطاء أميركي". كما استنكرت "تكثيف استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين".

وتعرضت مدارس غزة في الأشهر الأخيرة للاستهداف من الجيش الإسرائيلي الذي يزعم أن حماس تقوم بإخفاء مقاتليها في المباني المدرسية التي نزح إليها الآلاف من سكان القطاع، الأمر الذي تنفيه الحركة.

ونزحت الغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وفي 11 أيلول/سبتمبر، أثار قصف على مدرسة الجاعوني التي تديرها الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة، ردود فعل غاضبة داخل المجتمع الدولي بعد إعلان وكالة "الأونروا" أن ستة من موظفيها من بين الضحايا الذين بلغ عددهم 18 شهيدا.

كما ألحقت الحرب ضررا كبيرا بقطاع الصحة في غزة، وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر إن 17 فقط من أصل 36 مستشفى تابعة لها تعمل جزئيا.

وقالت وزارة الصحة في غزة السبت إن غارة جوية إسرائيلية طالت في شكل منفصل مستودعا في منطقة "مكتظة بالسكان" في جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من موظفي وزارة الصحة وأحد المارة وإصابة ستة آخرين.