الحرب على غزة: شهداء بنسف مربعات سكنية في رفح وخانيونس

كثف الطيران الإسرائيلي شن الغارات على مناطق مختلفة في القطاع، واستهداف مراكز الإيواء والمناطق المأهولة، بينما استهدف قصف مدفعي مربعات سكنية شمال غرب مدينة رفح ودير البلح، ومنازل بالزهراء والمغراقة، وحي الصبرة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ354، حيث واصل الجيش الإسرائيلي استهداف مراكز الإيواء ومناطق تجم النازحين، وسط تكثيف الهجمات على المناطق المأهولة ونسف المنازل في مناطق متفرقة بالقطاع.

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وكثف الطيران الإسرائيلي شن الغارات على مناطق مختلفة في القطاع، واستهداف مراكز الإيواء والمناطق المأهولة، بينما استهدف قصف مدفعي مربعات سكنية شمال غرب مدينة رفح ودير البلح، ومنازل بالزهراء والمغراقة، وحي الصبرة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرتين بقصف مدرستين تؤويان أكثر من عشرة آلاف نازح، بمخيمي النصيرات والشاطئ، راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى، علما أن عدد مراكز الإيواء التي قصفها الاحتلال بلغ 183 مركزا، بينها 163 مدرسة تؤوي مئات آلاف النازحين، على ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على النازحين وارتكب مجازر جديدة أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا، وخلفت الحرب على القطاع حتى الآن 41 ألفا و455 شهيدا و95 ألفا و878 جريحا منذ السابع من تشرين الأول/كتوبر 2023، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.