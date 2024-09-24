10900 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والشفة الغربية، يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف و900 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أشقاء، وأسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات، جنين، رام الله، والخليل، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

ورافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والشفة الغربية، يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف و900 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.