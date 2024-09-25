منذ أكتوبر: 717 شهيدا و10900 حالة اعتقال بالضفة

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 717 شهيدا. وتوزعت أعداد الشهداء منذ على النحو التالي: 160 شهيدا من الأطفال، و10 شهيدات من النساء، و9 شهداء من المسنين.

استشهد 717 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال 10900 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، وفقا لمعطيات رسمية لمؤسسات فلسطينية.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، باستشهاد الشاب يحيى عوض (32 عاما)، بمخيم الفوار فجر اليوم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 717 شهيدا.

وتوزعت أعداد الشهداء منذ تاريخ 7 أكتوبر على النحو التالي: 160 شهيدا من الأطفال، و10 شهيدات من النساء، و9 شهداء من المسنين.

وعلى الصعيد الميداني، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء وحتى صباح اليوم الأربعاء، 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين المعتقلين سيدة اعتقلت كرهينة، وأسرى أفرج عنهم مؤخرًا غالبيتهم كانوا رهن الاعتقال الإداري، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مجددا، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضّفة، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، بلغ أكثر من 10 آلاف و900 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.