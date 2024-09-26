اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يفجر منزل أسير برام الله

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينيا، بينهم سيدة وأسرى محررون، عقب حملة اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة والقدس.فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير غانم علقم، عقب دهمه في بلدة صفا، غربي مدينة رام الله.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما فجرت قوات الاحتلال منزل أسير في منطقة رام الله.

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وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينيا، بينهم سيدة وأسرى محررون، عقب حملة اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة والقدس.

وفجرت قوات الاحتلال منزل الأسير غانم علقم، عقب دهمه في بلدة صفا، غربي مدينة رام الله، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين، صالح مصطفى معروف، وأسيد خليل معروف، عقب اقتحام منزلي عائلتيهما في بلدة صفا.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين عبد الرحمن الطويل وأحمد قرعان، والشاب عبد الرحمن قرعان، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم في مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال السيدة ميسر الفقيه، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في حي الجبل الشمالي، بمنطقة جسر التيتي خلال اقتحام مدينة نابلس.

كما اعتقلت القوات الشاب وليد خليفة، شقيق الشهيد أمير خليفة، بعد مداهمة منزله في مخيم العين غربي نابلس، بالإضافة لاعتقال غسان الشيخ قاسم من شارع "ابن رشد" بالمدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة حماس، الأسير عدنان عصفور، واعتقلت نجله صايل عقب تفتيش منزله في حي المخفية بمدينة نابلس.

وفي محافظة الخليل، طالت الاعتقالات الإسرائيلية، كلا من: الأسير المحرر جهاد طنينة من بلدة ترقوميا غربي مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، وكلا من: مصعب محمد مطلق أبو جحيشة، عبد الرحمن تيسير العسود، معتز محمود العسود، ووسام جهاد طميزة، عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها في بلدة إذنا غربي المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة دورا قضاء الخليل، منذ ساعات الفجر الأولى، تزامنا مع اقتحام المنازل في مناطق متفرقة بالمدينة وتسيير دوريات عسكرية في الشوارع.

وداهمت القوات عددا كبيرا من المنازل في حي الطبقة جنوبي مدينة دورا، وحطمت محتوياتها وقامت بتفتيشها تفتيشا دقيقا.

ووضع جيش الاحتلال ملصقات تحذيرية في منازل الفلسطينيين، وأخبر الجنود صاحب أحد المنازل أن الاقتحام للحي سيستمر لمدة عشر ساعات.

ووفي محافظة جنين، أفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال الشاب رائد منير سمودي، من منزل عائلته في بلدة اليامون، ورامي دواهدة من منزله في الحي الشرقي بمدينة جنين، بالإضافة لـ 5 شبان من حي الجابريات، وهم: سمير ونور وإبراهيم وسيف صبايا، واحمد أبو طارق.

وأعادت قوات الاحتلال، فجر اليوم، اعتقال ثلاثة أسرى محررين من بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، وهم: يزن دندن، أبو إبراهيم حلبية، ومحمد وليد.