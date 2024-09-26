الحرب على غزة: مجازر جديدة بحق النازحين

تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية من حين لآخر كمائن ضد الأرتال العسكرية الإسرائيلية، والتصدي للقوات المتوغلة على مختلف المحاور وخاصة على محور رفح الذي شهد العديد من العمليات التفجيرية التي استهدفت قوات إسرائيلية.

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة بحق النازحين في قطاع غزة، الخميس، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ356، وسط هجمات مكثفة على المناطق المأهولة في جميع أنحاء القطاع.

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تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية من حين لآخر كمائن ضد الأرتال العسكرية الإسرائيلية، والتصدي للقوات المتوغلة على مختلف المحاور وخاصة على محور رفح الذي شهد العديد من العمليات التفجيرية التي استهدفت قوات إسرائيلية.

ووسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على القطاع، حيث واصل الطيران الإسرائيلي شن غارت مكثفة على منازل وخيام نازحين في مواقع متفرقة بالقطاع، فيما وسعت المدفعية الإسرائيلية من نسف المنازل وقصف المربعات السكنية لدفع قاطنيها على النزوح.

واستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جراء المجازر التي نفذت بحق النازحين والهجمات على المنازل التي تأوي عددا كبيرا من النازحين.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي العسكري المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و495 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفا و6 إصابات بجراح متفاوتة.