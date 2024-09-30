الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة والقدس واشتباكات في نابلس

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغت أكثر من 11 ألف فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات على عدة محاور في نابلس.

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وطالت حملة الاعتقالات 45 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون، بالإضافة إلى رهائن، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات سلفيت، الخليل، نابلس، قلقيلية، والقدس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر شرق المدينة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بفلسطين إياد عثمان من منزله في مدينة نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحيم وشادي بشكار بعد مداهمه منزلهم في المساكن الشعبية شرقي مدينة نابلس، والشاب عبدالله عرفات من منطقة رفيديا غربًا، والشاب إيهاب المدبوح من منزله في شارع 16، وصبحي اللداوي بعد مداهمة منزله بالمدينة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 شبان من عائلة العمور خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وذكر نادي الأسير أن المعتقلين هم، مطلق سليمان أحمد العمور، أيوب سمير محمد العمور، موسى جودت صابر العمور، محمد ربحي صابر العمور، محمد ماهر محمد العمور، محمود أنور محمود العمور، محمد فتحي أحمد العمور، محمد زكي محمود العمور.

وسلمت قوات الاحتلال الطفلين محمد يوسف العمور (12 عاما)، وعمر أحمد العمور (14 عاما) بلاغين، لمراجعة مخابراتها في مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال مهند كنعان بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا شمال القدس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد عبد الرزاق خمايسة من بلدة تفوح غرب المدينة، والشاب سيف بسام أبو عيشة خلال اقتحام منطقة جبل أبو رمان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت كل من ياسر كريم محمد اخليل، ومحمد رائد أحمد عبد الحميد اخليل، وبهاء جميل خليل عادي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الجلاد بعد مداهمة منزله في مدينة طولكرم.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغت أكثر من 11 ألف فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.