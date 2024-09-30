الحرب على غزة: شهداء بهجمات على خانيونس وبيت لاهيا واستهداف للنازحين بالقطاع

نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المربعات السكنية في بيت لاهيا، وخانيونس، ودير البلح، ومواصي رفح، بينما استهدفت غارة مركبة في مدينة حمد، في وقت واصل المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية واستهداف محيط مراكز الإيواء.

واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، هجماته البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ360، وسط استهداف للنازحين وغارات على المناطق المأهولة بالقطاع.

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نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على المربعات السكنية في بيت لاهيا، وخانيونس، ودير البلح، ومواصي رفح، بينما استهدفت غارة مركبة في مدينة حمد، في وقت واصلت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية واستهداف محيط مراكز الإيواء.

وأسفرت الهجمات على مناطق متفرقة بالقطاع واستهداف للنازحين في مراكز الإيواء خلال الساعات الماضية، عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفا و595 شهيدا و96 ألفاً و251 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.