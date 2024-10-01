الحرب على غزة: مجزرة بحق النازحين في حي التفاح ونسف مربعات سكنية برفح

كثف الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الغارات على المنازل والمناطق المأهولة والمربعات السكنية في رفح، ومخيم النصيرات، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمدينة رفح، والمناطق الشمالية الشرقية لمخيمي النصيرات والبريج.

ارتكب الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مجزرة جديدة بحق النازحين في حي الفتاح، خلفت عشرات الشهداء والجرحى، وذلك مع دخول الحرب على غزة على قطاع غزة يومها الـ361، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

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وكثف الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وتركزت الغارات على المنازل والمناطق المأهولة والمربعات السكنية في رفح، ومخيم النصيرات، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمدينة رفح، والمناطق الشمالية الشرقية لمخيمي النصيرات والبريج.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد 7 فلطينيين على الأقل وإصابة العشرات جلهم من النساء والكبار في السن والأطفال، في غارة إسرائيلية على مدرسة "ذكور الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة، وكذلك استشهاد 14 فلسطينيا جراء غارات على منازل تقطنها عائلات نازحة في مخيم النصيرات.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 41 ألفا و619 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفا و359 مصابا بجروح متفاوتة، وفقا لبيان وزارة الصحة في غزة.