أهال في شمال قطاع غزة: نعيش "فيلم رعب حقيقيا"... الوضع كارثي ويزداد سوءا

قالت أم أحمد لبد (52 عاما) من بيت لاهيا: "نخشى مغادرة المنزل، سنغادر حين يطلب منا الجيش (الإسرائيلي) ذلك كما فعل في الأحياء المجاورة، لكن لا نعرف أين سنذهب تحديدا"

وصف أهال الحياة في شمال قطاع غزة، بأنها أشبه بـ"فيلم رعب حقيقي" مع تواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع المحاصر، وذلك بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله في لبنان.

ومنذ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشنّ إسرائيل حملة عسكرية مكثّفة شمالي القطاع، خصوصا جباليا وبيت لاهيا.

وقالت أم أحمد لبد (52 عاما) من بيت لاهيا: "نعيش فيلم رعب حقيقيا، الوضع لا يوصف، القصف الإسرائيلي لا يتوقف من الجو أو على الأرض".

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وتابعت: "نخشى مغادرة المنزل، سنغادر حين يطلب منا الجيش (الإسرائيلي) ذلك كما فعل في الأحياء المجاورة، لكن لا نعرف أين سنذهب تحديدا"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس" للأنباء.

بدوره، قال أبو محمد المدهون (55 عاما) إن "الوضع كارثي ويزداد سوءا كل يوم. الجو بارد والطعام باهظ الثمن، كيلو الطماطم يكلف 200 شيكل (حوالى 60 دولارا)، من لديه المال لشراء ذلك؟".

وحذّرت منظمات إنسانية من صعوبة الأوضاع في شمال غزة، منها منظمة الصحة العالمية التي أكدت أمس الخميس، أن القطاع بمجمله ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني من نقص حادّ في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى.

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وأكد مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، الطبيب حسام أبو صفية، أن القصف "لم يتوقف" في محيطه، مضيفا: "تناثرت الشظايا على المستشفى".

وطالب أبو صفية "بتوفير الحماية للعاملين، حيث أصيب 21 من طواقمنا خلال الأيام الماضية"، مؤكدا أن "الوضع في شمال قطاع غزة مأسوي وصعب للغاية، إذ لا يسمح الاحتلال بإدخال أي شيء للمنطقة".

وتعمل مستشفيان فقط وبشكل جزئي في شمال القطاع، هما كمال عدوان والعودة.

وتعرضت غالبية المستشفيات في القطاع لأضرار واسعة خلال الحرب.

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وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، في تصريح عبر منصة "إكس"، أن "العملية العسكرية الجارية في شمال غزة، شرّدت 130 ألف شخص".

وقالت "أونروا" في بيان إن "ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل بالنسبة (لما بين) 65-75 ألف شخص يقدر أنهم بقوا هناك" في شمال غزة.

وبدأ الأربعاء الماضي، تطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بعد أكثر من عام على بد اندلاع مواجهات بينهما على خلفية الحرب في غزة.