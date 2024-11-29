الحرب على غزة: عشرات الشهداء الجمعة والقاهرة تقدم مقترحا جديدا لوقف النار

ذكر القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق، أن وفدا من الحركة سيزور القاهرة السبت لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين حول الوضع في غزة.

استشهد أكثر من 45 شخصا الجمعة جراء غارات وقصف إسرائيلي على أنحاء غزة، غالبيهم في شمال القطاع، مع تواصل قصف ونسف المنازل والمباني السكنية بعدة مناطق.

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وبحسب مصدر مصري، فإن القاهرة قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أن ترسل وفدا أمنيا إلى تل أبيب هذا الأسبوع لدفع جهود استئناف المفاوضات؛ حسبما نقل عنه التلفزيون العربي.

وذكر القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق، أن وفدا من الحركة سيزور القاهرة السبت لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين حول الوضع في غزة.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الحرب على غزة مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.

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