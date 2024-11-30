الحرب على غزة: عشرات الشهداء السبت ومقتل ضابط إسرائيلي في معارك شمالي القطاع

يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته الجوية وتنفيذ عمليات مكثفة في نسف منازل سكنية في أنحاء قطاع غزة، مسفرًا عن المزيد من الضحايا والدمار بعد 421 يوما على حرب الإبادة المتواصلة.

استشهد أكثر من 100 فلسطيني السبت في سلسلة غارات عنيفة شنتها مقاتلات إسرائيلية ومسيرات وقصف مدفعي طال أنحاء متفرقة من غزة، غالبيتهم من مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع.

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وفي خانيونس استشهد 5 فلسطنيين بينهم 3 من العاملين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة شمال شرق المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط له وإصابة جندي بجراح خطيرة في معارك شمالي القطاع، بالإضافة إلى إصابة آخر بجراح خطيرة في معارك جنوبي القطاع؛ لترتفع حصيلة جنوده وضباطه القتلى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 807 قتلى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته الجوية وتنفيذ عمليات مكثفة في نسف منازل سكنية في أنحاء قطاع غزة، مسفرًا عن المزيد من الضحايا والدمار بعد 421 يوما على حرب الإبادة المتواصلة.

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