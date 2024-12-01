مداهمات واعتقالات بالضفة واشتباكات في طوباس

أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بشظايا الرصاص الحي في الرأس لطفل يبلغ من العمر 15 عاما، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأحد، حملة تفتيشات واقتحامات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في محافظة طوباس.

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واندلعت اشتباكات مسلحة بين جيش الاحتلال ومقاومين في قرية عقابا بطوباس عقب اقتحام البلدة، واعتقال الشاب قصي السيد، والأسير المحرر محمد الشاويش شقيق الشهيد خالد الشاويش.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة النجاح أويس ناصر نجار، وعمر عاصم نجار بعد اقتحام منزل ذويهم في قرية بورين، والشاب إيهاب محفوظ من قرية عينابوس جنوب مدينة نابلس.

وأخذت قوات الاحتلال قياسات منزل الشهيد سامر حسين منفذ عملية "أريئيل"، ومنزل الأسير عبد الرحمن رشدان بعد اقتحامهما في قرية عينابوس جنوب نابلس.

ومن محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام مدينة سلفيت، عرف منهم كلا من محمد الحسن، وأحمد عبد الفتاح معالي، وشريف رشدي، وكرم المصري بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شرقي رام الله، واعتقلت عددا من طلاب مدرسة دير دبوان الصناعية.

وأصيب طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم شمال الضفة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بشظايا الرصاص الحي في الرأس لطفل يبلغ من العمر 15 عاما، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا.

وأوضحت أنه تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

ونفذت المقاومة 19 عملا مقاوما متنوعا في الضفة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) في تقريره اليومي، 19 عملا مقاوما، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة، ومواجهات وإلقاء حجارة، والتصدي للمستوطنين.