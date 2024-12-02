الحرب على غزة: مجازر جديدة بحق النازحين ونسف مربعات سكنية في جباليا

واصلت فصائل المقاومة التصدي للقوات الإسرائيلية على عدة محاور في القطاع، وكذلك، نصب عدة كمائن للقوات المتوغلة خاصة في منطقة رفح جنوبي القطاع، وذلك ضمن ما أسمتها "عملية الانتصار لدماء السنوار".

واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، ارتكاب المجازر بحق النازحين في مناطق متفرقة في القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ423 على التوالي، فيما نفذت فصائل المقاومة عدة كمائن استهدفت القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح.

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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 45 نازحا استشهدوا وأصيب العشرات، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن، خلال الساعت الماضية، بقصف استهدف محيط خيام النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة في القطاع.

وتزامن ذلك مع استمرار الجيش بارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة بحق المدنيين، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع، الذي يتعرض لعدوان عسكري مستمر لليوم الـ57 على التوالي.

إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع مدينة بيت لاهيا وغرب جباليا تزامنا مع إطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي في منطقة الصفطاوي، ومخيم النصيرات، فيما استهدف إطلاق نار من زوارق الجيش الإسرائيلي المتمركزة في عرض بحر غربي خانيونس محيط مدرسة الفردوس ومحيط العطار غرب رفح جنوبي القطاع.

يأتي ذلك، فيما واصلت فصائل المقاومة التصدي للقوات الإسرائيلية على عدة محاور في القطاع، وكذلك، نصب عدة كمائن للقوات المتوغلة خاصة في منطقة رفح جنوبي القطاع، وذلك ضمن ما أسمتها "عملية الانتصار لدماء السنوار".

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