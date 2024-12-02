فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
02/12/2024 - 21:26

القاهرة: محادثات فتح وحماس لتمكين السلطة الفلسطينية من "السيطرة الكاملة" على قطاع غزة بعد الحرب

قال عبد العاطي في المؤتمر الوزاري لإغاثة غزة، المنعقد في القاهرة: "هناك وفدان لحركتي فتح وحماس هنا في القاهرة، يتشاوران لسرعة التوصل إلى تفاهم مشترك في ما يتعلق بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة، تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

القاهرة: محادثات فتح وحماس لتمكين السلطة الفلسطينية من

أطفال نازحون في غزة (Getty Images)

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الإثنين، أن وفدين من حركتي فتح وحماس يبحثان في القاهرة في سبل تمكين السلطة الفلسطينية من "تولّي الأمور بشكل كامل" في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال عبد العاطي في المؤتمر الوزاري لإغاثة غزة، المنعقد في القاهرة: "هناك وفدان لحركتي فتح وحماس هنا في القاهرة، يتشاوران لسرعة التوصل إلى تفاهم مشترك في ما يتعلق بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة، تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "بالتالي يتمّ تمكين السلطة الفلسطينية لتولّي الأمور بشكل واضح وكامل، بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

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وكان قيادي في حركة حماس لم يكشف عن اسمه قد قال صباح الإثنين، إن وفد الحركة بقيادة خليل الحية التقى وفدا قياديا من حركة فتح بقيادة القيادي عزام الأحمد، "وبحث معه ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب".

وذكر أن المناقشات مع فتح تجري "برعاية مصرية" و"تركّزت على تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة لإدارة القطاع، والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية".

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وأكّد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة جمال عبيد حصول اللقاء، عادا أن اللقاءات بين الحركتين "مهمة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني".

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