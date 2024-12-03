مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية فلسطينيين مدينتي الخليل وسلفيت بعد مداهمة المنازل وتفتيشها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شحادة سلامة من مسافر يطا بالخليل، بعد مداهمة منزل عائلة محمود جبريل سلامة.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، فراس عبد الكريم وأدم موقدي، وورد ربحي شقير، ونظمي أحمد رداد، ومحمد باسم كامل موقدي، ووائل محمود بكر شقير، وعبادة خالد ه رداد، وغسان ربحي موقدي.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم عايدة شمال بيت لحم، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال شمال طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب (38 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الركبة، خلال تواجده بالقرب من جدار الفصل العنصري على أراضي باقة الشرقية.

وأضافت أنه تم نقل المصاب وهو من ضاحية ذنابة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم.