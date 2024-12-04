منذ بداية الحرب: استشهاد 525 رياضيا من غزة والضفة

ووفقا للإحصائية، استشهد 341 لاعبا يتبعون لاتحاد كرة القدم بينهم 91 طفلا، و251 شابا، إضافة إلى 103 من الاتحادات الأولمبية، و80 شهيدا من الكشافة.

أظهرت إحصائية أعدها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية والكشفية في قطاع غزة، والضفة الغربية إلى 525 شهيدا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحسب البيانات الأولية، فإن الاحتلال الإسرائيلي، قتل مئات الرياضيين الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووفقا للإحصائية، استشهد 341 لاعبا يتبعون لاتحاد كرة القدم بينهم 91 طفلا، و251 شابا، إضافة إلى 103 من الاتحادات الأولمبية، و80 شهيدا من الكشافة.

ووصل عدد المنشآت الرياضية المدمرة، إلى 83، منها 64 في قطاع غزة، و19 منشأة بالضفة الغربية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، اعتقال نحو 20 لاعباً من محافظات الضفة الغربية، بينما يبقى عدد أسرى قطاع غزة مجهولاً، في ظل العدد الكبير للمفقودين.

الجمعية العامة تعتمد قرارين بشأن فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الليلة الماضية، قرارين بشأن فلسطين.

وحصل القرار الأول "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية" على تأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 7.

فيما حصل القرار الثاني حول "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة" على تأييد 101 دولة، واعتراض 27 دولة، وامتناع 42.

والثلاثاء، عقدت الجمعية العامة جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وأكد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، في كلمته، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما من خلال القوة أو الاحتلال، لكن فقط من خلال الحوار والاعتراف المتبادل والالتزام بحل عادل وشامل ودائم قائم على القانون الدولي.

وشدد على أهمية "حل الدولتين"، واصفًا إياه بأنه الطريق الوحيد للسلام الدائم.

وقال: "بعد أكثر من عام من الحرب والمعاناة، أصبح تحقيق هذه الرؤية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".

وأضاف أن "حل الدولتين، الذي تصوره لأول مرة قرار الجمعية العامة رقم 181، وتم تبنيه قبل 77 عامًا، لا يزال بعيد المنال".

ووصف استمرار إنكار الدولة الفلسطينية بأنه استمرار للعنف واليأس، مؤكدًا أن "حل الدولتين" هو إطار سياسي وضرورة أخلاقية.

وفيما يتعلق بالوضع المزري في قطاع غزة، دعا يانغ إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأشار إلى الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع، إذ فُقدت الآلاف من الأرواح، وتشرد الملايين، ودُمرت البنية التحتية المدنية.

وأضاف "من الضروري أن ننهي هذا الوضع. إنه في أيدينا ولا يمكن تأجيله لفترة أطول".

وحث جميع الأطراف على منح المساعدات الإنسانية الوصول الفوري وغير المقيد لمعالجة الظروف الكارثية في غزة.