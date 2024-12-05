الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدماته جنوب القطاع بسبب أزمة الوقود

الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف كامل لخدماته الإنسانية المقدمة للنازحين في المنطقة التي وصفها الاحتلال الإسرائيلي بـ"الإنسانية" جنوب القطاع، بسبب رفض المنظمات الدولية تزويدها بالوقود نتيجة ضغوط الاحتلال.

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، من توقف كامل لخدماتها الإنسانية المقدمة للنازحين في المنطقة التي وصفها الاحتلال الإسرائيلي بـ"المنطقة الإنسانية" جنوبي القطاع، بسبب أزمة خانقة في الوقود.

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وقال مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني، محمد المغير، إن المنظمات الدولية ترفض تزويد الدفاع المدني بالوقود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مبررة ذلك بادعاءات إسرائيلية.

وأكد أن الأزمة طاولت جميع مركبات الإطفاء والإنقاذ في المنطقة الجنوبية، حيث توقفت 13 مركبة عن العمل من أصل 22 مركبة بسبب نقص الوقود.

وأوضح المغير أن طواقم الدفاع المدني تعمل في كافة أنحاء القطاع بأقل الإمكانات المتوفرة، مشددًا على ضرورة تزويدهم بالوقود اللازم لضمان استمرار عمليات الإنقاذ وتقديم الخدمات الإنسانية.

وأكد استمرار المناشدات للمنظمات الدولية والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم، محذرًا من تداعيات هذه الأزمة على حياة آلاف النازحين الذين يعتمدون على تدخلات الدفاع المدني.

وحمل المغير المنظمات الأممية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مسؤولية استمرار منع تزويد الدفاع المدني بالوقود، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يهدد حياة المشردين الذين يعانون من تبعات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.