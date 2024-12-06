غزة: 29 شهيدا في قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى كمال عدوان

بصل: "استشهد 29 مواطنا على الأقل وسقط عشرات الجرحى في شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خصوصا في محيط مستشفى كمال عدوان، وإطلاق النار من المسيّرات على المستشفى".

أعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة استشهاد 29 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في شمال قطاع غزة منذ الفجر بسبب قصف إسرائيلي متواصل لمحيط مستشفى كمال عدوان.

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وكان مدير المستشفى، حسام أبو صفية، قد أفاد في وقت سابق الجمعة بتعرض المؤسسة "لغارات إسرائيلية عدّة منذ الصباح" أدت إلى سقوط "عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وقال أبو صفية لصحافيين "كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الشمالي والغربي من المستشفى، مصحوبة بنيران كثيفة ومباشرة. هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم 4 شهداء من الكوادر الطبية في المستشفى".

ومن جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه "استشهد 29 مواطنا على الأقل وسقط عشرات الجرحى في شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل خصوصا في محيط مستشفى كمال عدوان، وإطلاق النار من المسيّرات على المستشفى".

وقال بصل إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع ويقوم بإفراغه من المرضى ومرافقيهم ويقتاد عددا من الفلسطينيين إلى جهة مجهولة بعد اعتقالهم، والدبابات والمدرعات داخل المستشفى وفي محيطه".

وأكد أبو صفية أنه "لم يبق أي جراحين" في المستشفى الواقع في مدينة بيت لاهيا شمال غزة، وهو من المؤسسات الاستشفائية المعدودة التي لا تزال تعمل في القطاع.

وذكّر الدفاع المدني الفلسطيني بأن مدينة بيت لاهيا تشهد عملية عسكرية منذ شهرين تكثفت في الأيام الأخيرة مما أجبر آلاف السكان على إخلائها وسط القصف.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان عدة مرات منذ بدء الحرب، وأعلن المستشفى استشهاد مدير وحدة العناية المركزة أحمد الكحلوت في غارة جوية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي الاقتحام الجديد للمستشفى بعد أيام فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن فريقا طبيا طارئا وصل إلى المؤسسة لأول مرة منذ 60 يوما.

وقالت د. فارادينا سوليستياني، وهي جراحة في الفريق الأممي، من مدينة غزة إن جميع أفراد فريقها السبعة غادروا المبنى سيرا على الأقدام مع استمرار القصف.

ومن جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، إن لديه "معلومات مقلقة للغاية" بشأن "قصف كثيف حول مستشفى كمال عدوان" طوال الليل.

وأوضح أن الفريق الطبي الدولي أفاد بأن "حالة الهلع الناجمة عن القصف، إلى جانب حالة الهلع التي انتابت المتواجدين داخل المستشفى" تسببت في مغادرة الغزيين والفريق للمؤسسة رغم "عدم وجود أمر رسمي بالإخلاء".

وأضاف بيبركورن أن "عددا كبيرا" من الأشخاص من بينهم مرضى وموظفون ظلوا في المستشفى الذي لا يزال "يعمل بالحد الأدنى".

ومع قلة المساعدات التي وصلت إلى مستشفى كمال عدوان منذ بدء العملية الإسرائيلية في شمال غزة المحاصر مطلع تشرين الأول/أكتوبر، نفدت معظم الإمدادات لدى المستشفى وبينها الوقود.

وتعرضت المستشفيات في غزة لهجمات عدة من الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومنذ أسابيع، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في شمال القطاع، مدعيا أنه يستهدف مقاتلي حماس لمنعهم من إعادة تشكيل قواتهم.