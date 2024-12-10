الحرب على غزة: شهداء وجرحى ونسف منازل.. لا مكان آمنا بالقطاع

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية إنه "لا مكان آمناً في غزة، ولا أحد بمنأى عن الخطر"، فيما تتواصل الإبادة الإسرائيلية في عموم القطاع.

وسع الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، من هجماته المكثفة التي تستهدف مراكز الإيواء والنازحين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ431، وسط استمرار نسف المربعات السكنية.

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وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية إنه "لا مكان آمنا في غزة، ولا أحد بمنأى عن الخطر"، فيما تتواصل الإبادة الإسرائيلية في عموم القطاع.

واستشهد وأصيب العشرات بعدما شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على شقة سكنية شرقي النصيرات، وأصيب عشرات النازحين بجروح متفاوتة إثر غارة استهدفت منزلا في مخيم المغازي.

ونفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من عمليات التفجير الضخمة في المناطق الشمالية والغربية شمال قطاع غزة، والتي تتواصل فيها العملية العسكرية لليوم الـ71 على التوالي.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، تزامنا مع إطلاق نار كثيف، منطقتي التوام والصفطاوي شمال غربي مدينة غزة، فيما نسفت الدبابات الإسرائيلية مربعات ومنازل سكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة، ومخيم النصيرات، وكذلك تفجير ونسف مباني في رفح جنوب القطاع.