إضراب في جنين ومخيمها احتجاجا على ممارسات أمن السلطة

دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، القيادة السياسية والأمنية الفلسطينية إلى وقف العملية الأمنية في مدينة جنين ومخيمها فورا، والذهاب إلى حوار وطني جاد ومسؤول بشكل عاجل.

عم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، كافة مناحي الحياة في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، فيما تحولت المدارس إلى التعليم الإلكتروني، وذلك تنديدا بممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في المدينة والمخيم، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تحويل التعليم إلى نظام إلكتروني لهذا اليوم.

وكانت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أعلنت السبت، عن تعليق خدماتها في مخيم بسبب الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ نحو أسبوع.

يأتي الإضراب على إثر حالة التوتر التي تسود مدينة جنين والمخيم، في أعقاب الحملة التي تشنّها الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المخيم شمال الضفة.

واستشهد خلال الحملة مواطنان في المخيم، أحدهما من قادة كتيبة جنين، ومطلوب للاحتلال الإسرائيلي، فيما تتواصل اشتباكات مسلحة متقطعة بين عناصر الأمن ومقاومين تحصّنوا داخل المخيم.

ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، القيادة السياسية والأمنية الفلسطينية إلى وقف العملية الأمنية في مدينة جنين ومخيمها فورا، والذهاب إلى حوار وطني جاد ومسؤول بشكل عاجل.

وقال مجلس المنظمات الحقوقية، في بيان له، إن العملية التي تقوم بها أجهزة الأمن في جنين، أدت إلى وفاة عدد من المواطنين ووقوع إصابات، مشيرا إلى أن ذلك تطورات الخطيرة المتلاحقة غير محمودة العواقب ويهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

بدوره، قال المجلس الوطني إن الوحدة الداخلية ضرورة ملحة، لحماية مشروعنا الوطني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، مساء السبت، الحاجة الماسة للوحدة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومحاولات حرف بوصلة نضالنا الوطني تتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية تامة للتصدي لما يجري على الأرض، من خلال تعزيز سيادة القانون وقطع الطريق أمام كل من يحاول العبث بالسلم الأهلي وزعزعة استقرار مجتمعنا.