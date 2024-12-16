الحرب على غزة: مجازر بحق النازحين ونسف مبان برفح وجباليا

أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقصف الجوي والمدفعي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 مدارس تُؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد أكثر من 50 نازحا في قطاع غزة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ437 ، في وقت وسع الجيش الإسرائيلي من هجماته على مراكز الإيواء والنازحين ما خلف عشرات الشهداء ومئات الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقصف الجوي والمدفعي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 مدارس تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد أكثر من 50 نازحا في قطاع غزة.

وتجدد إطلاق النار من آليات الجيش الإسرائيلي، جنوب تل الهوى، في وقت استهدف قصف مدفعي مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال غزة، إضافة لبلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدينة رفح جنوبي القطاع.

ونسف الجيش الإسرائيلي مبان سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، وفي محيط مخيم جباليا ومنطقة أبو قمر بمخيم جباليا، وكذلك تفجير روبوتات مفخخة، في مدينة بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا.