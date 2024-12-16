القدس: الاحتلال يهدم 6 منازل في عناتا

قالت محافظة القدس في بيان مقتضب إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة هدم بحق المواطنين في بلدة عناتا في القدس المحتلة، طالت منذ ساعات الفجر 6 منازل بحجة عدم الترخيص".

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، عمليات هدم واسعة طالت 6 منازل في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

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وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة هدم بحق المواطنين في بلدة عناتا في القدس المحتلة، طالت منذ ساعات الفجر 6 منازل بحجة عدم الترخيص".

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن جرافات الاحتلال هدمت 4 منازل تعود لعائلة الضيافين، ومنزلين يعودان لعائلة أبو غالية.

وأضاف المركز، أن المنازل الستة تقع تجمع بدوي يضم 8 منازل لعدد من العائلات التي تقطنه منذ أكثر من 10 سنوات.

وأخطرت سلطات الاحتلال، الأحد، بهدم مسجد الإسراء الواقع في حي وادي ياصول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك ضمن سياستها التهويدية في مدينة القدس.

وتتذرع سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم بـ "البناء دون ترخيص"، في وقت لا تمنح التراخيص للمقدسيين بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء، أو تفرض رسوماً مالية خيالية في مقابل الحصول على ترخيص بناء.

ونفذت سلطات الاحتلال 52 عملية هدم بالضفة والقدس، طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلاً مأهولاً، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها إن "إسرائيل" هدمت 1528 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري 2024.

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