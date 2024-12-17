الصحة العالمية: الأوضاع بمستشفى كمال عدوان مروعة

أفاد المسؤول الأممي في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن الصحة العالمية وشركاءها وصلوا إلى المستشفى قبل يومين في ظل الهجمات والقصف الإسرائيلي، وسلموا 5 آلاف لتر وقود، وكميات من الغذاء والدواء.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الأوضاع في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة "مروعة حقا"، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

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وأفاد المسؤول الأممي في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن الصحة العالمية وشركاءها وصلوا إلى المستشفى قبل يومين في ظل الهجمات والقصف الإسرائيلي، وسلموا 5 آلاف لتر وقود، وكميات من الغذاء والدواء.

وأوضح غيبريسوس في منشوره، أن المنظمة نقلت ثلاثة مرضى من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء، لمتابعة تلقي العلاج.

ولفت إلى أن إسرائيل ترفض تعسفيا وصول أفراد تابعين للصحة العالمية إلى مستشفى كمال عدوان، الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن هذه التطورات حرمت المستشفى من العاملين المتخصصين في الرعاية الجراحية والتوليدية.

وأفاد باستمرار الاشتباكات والقصف الإسرائيلي في محيط المستشفى، ما أدى إلى مزيد من الضرر لإمدادات الأوكسجين والمولدات الكهربائية.

وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة وإلى حماية الخدمات الصحية وإيقاف أجواء الجحيم.

والليلة الماضية، زرعت قوات من الجيش الإسرائيلي 3 روبوتات متفجرة في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة.

وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" أكثر من 10 قنابل على المستشفى، مما أدى لاندلاع حريق في الطابق الثالث.