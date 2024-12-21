الاحتلال يواصل عدوانه على القطاع.. شهداء بغارة على مخيم الشاطئ

نقلت تقارير صحافية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة خلة في جباليا النزلة، ما أدى لاستشهاد 10 أشخاص، بينهم 7 أطفال، وإصابة آخرين.

استشهد 10 فلسطنيين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، منزلا في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

ونقلت تقارير صحافية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة خلة في جباليا النزلة، ما أدى لاستشهاد 10 أشخاص، بينهم 7 أطفال، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,206 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,512 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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