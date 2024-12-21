مدير مستشفى كمال عدوان: هجوم إسرائيلي غير مسبوق يلحق أضرارا جسيمة ويخترق الأقسام

أشار أبو صفية إلى أن "النيران اخترقت جدران الأقسام، محدثة أضرارا جسيمة"، محملا المجتمع الدولي مسؤولية عما يحدث للمستشفى.

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، السبت أن المشفى يتعرض لهجوم إسرائيلي غير مسبوق بالقذائف التي اخترقت أقسامه متسببة في أضرار جسيمة.

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وقال أبو صفية في تسجيل صوتي عممه على الصحافيين "المستشفى تعرض للقصف المباشر بالقذائف والنيران، التي اخترقت الجدران وأصابت أقساما عدة، بما فيها أقسام الأطفال والحضانة، مُلحقة أضرارا جسيمة".

وأضاف "هناك هجوم غير مسبوق على المشفى والأطباء، حيث تجمع الأطباء في مكان واحد، ونتعرض لهجمة غير طبيعية".

وأشار أبو صفية إلى أن "النيران اخترقت جدران الأقسام، محدثة أضرارا جسيمة"، محملا المجتمع الدولي مسؤولية عما يحدث للمستشفى.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، السبت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر إدارة مستشفى كمال عدوان بإخلائه فورا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان، أن "المستشفى يتعرض حاليا لقصف مكثف وعنيف جدا بطريقة غير مسبوقة دون أي سابق إنذار، مستهدفا قسم الرعاية والحضانة".

وأضافت أن "القصف يتم باستخدام القنابل المتفجرة ونيران الدبابات".

وتابعت "نحمّل العالم المسؤولية عما يحدث، ونطالبهم بتحمّل مسؤولياتهم تجاه معاناتنا".

ولفتت الوزارة إلى أنه "من غير المقبول أن يبقى العالم صامتا وغير قادر على حماية المنظومة الصحية".

وقالت "نتعرض للهجوم أمام أعين الجميع، بينما يشاهد العالم بأسره، ومع ذلك لا يتدخل أحد في مواجهة هذه الهمجية".

وبشكل يومي، تواصل إسرائيل استهداف مستشفى كمال عدوان، ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى بين المرضى وأفراد الطواقم الطبية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمستشفى، بحسب تصريحات سابقة لأبو صفية.