الحرب على غزة: انقطاع الاتصال بمستشفى كمال عدوان ومواصلة التهجير شمالي القطاع

انقطاع الاتصال بالطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان وسط قصف إسرائيلي مباشر يستهدف أقسام المستشفى، تزامنًا مع مواصلة الاحتلال تهجير أهالي شمال غزة قسرًا عبر منشورات تهديدية يدعوهم إلى إخلاء جباليا؛ في حين يستمر نتنياهو في محاولاته لعرقلة الصفقة.

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ443، يواصل جيش الاحتلال تصعيد عملياته العسكرية، مستهدفًا منازل المدنيين والبنية التحتية في مختلف أنحاء القطاع، في الوقت الذي يتواجد فيه وفد إسرائيلي في القاهرة في إطار المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

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وانقطع الاتصال بالفريق الطبي داخل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، اليوم الأحد، في أعقاب إعلان مدير عام وزارة الصحة في القطاع، منير البرش، أن المستشفى تعرض لقصف إسرائيلي مباشر. موضحا أن القذائف والنيران الإسرائيلية اخترقت أقسام المستشفى، محدثة أضرارًا جسيمة، لا سيما في أقسام الأطفال والعناية المركزة.

وشهد مخيم النصيرات قصفًا مكثفًا استهدف الطوابق العلوية من منزل لعائلة أبو خاطر ومسجد حسن البنا، ما أسفر عن أضرار بالغة وخسائر بشرية. وفي دير البلح، استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا لعائلة أبو سمرة، مما أدى إلى استشهاد 12 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في ما لا تزال فرق الإسعاف تبحث عن مفقودين بين الأنقاض.

على الصعيد السياسي، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن الفجوات لا تزال كبيرة في المفاوضات مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، في ظل التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه لن يوقف الحرب قبل "القضاء" على الحركة، فيما يعكس محاولات نتنياهو المتواصلة لعرقلة التوصل إلى صفقة تنهي الحرب المتواصلة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2323.

ومع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، وزّع جيش الاحتلال منشورات على سكان جباليا تحمل تهديدات مباشرة، تحذر من البقاء في المنطقة، وتدعوهم إلى الإخلاء الفوري ومغادرة منازلهم، في خطوة تأتي ضمن سياسة التهجير القسري التي يستخدمها الاحتلال لتفريغ المناطق الشمالية من سكانها.

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