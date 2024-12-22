"أونروا": لكل الحروب قواعد إلا في غزة انتهكت

أكّد لازاريني أنه "لكل الحروب قواعد، إلا أنه تم انتهاك جميع هذه القواعد في غزة، الهجمات على المدارس والمستشفيات باتت أمرا شائعا، ولا ينبغي للعالم التعود على ذلك".

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الأحد، أن جميع قواعد الحرب تُنتهك بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال لازاريني "لكل الحروب قواعد، إلا أنه تم انتهاك جميع هذه القواعد في غزة، الهجمات على المدارس والمستشفيات باتت أمرا شائعا، ولا ينبغي للعالم التعود على ذلك".

وأضاف: "لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا".

وفي شمالي قطاع غزة، انقطعت الكهرباء عن مستشفى "كمال عدوان"، بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية مولدات الكهرباء داخل المشفى.

في السياق ذاته، استهدفت مسيّرات الجيش الإسرائيليّ، مولدات الكهرباء وخزانات الوقود بالمستشفى الواقع في بيت لاهيا، ما أدى لانقطاع التيار بالكامل في المستشفى.

وقال مدير المستشفيات الميدانية بـ"صحة غزة" مروان الهمص، في بيان الأحد، إن الوضع في المستشفى "صعب"، وإن الاتصال مقطوع مع الطواقم الطبية.

وأشار الهمص، إلى أن الجيش الإسرائيلي أنذر بإخلاء المستشفى دون إعطاء وسائل لإخراج المرضى.

والأحد، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، في مقطع مصور من داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى إن القصف الإسرائيلي للمستشفى لم يتوقف منذ أمس السبت.

وخلّفت الحرب على غزة قرابة 153 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.