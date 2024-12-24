الحرب على غزة: إخلاء للنازحين بالشجاعية وهجمات على المستشفيات بالشمال

شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة في محيط مستشفى العودة واستهدفت الطابق الثالث بالمستشفى، كما استهدفت القوات الإسرائيلية بوابة المستشفى الإندونيسي المحاصر شمال غزة بنيران كثيفة من دباباته بعد أن أجبرت الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ445، حيث واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق متفرقة من القطاع، فيما طالت الهجمات خيام النازحين ومستشفيات في الشمال، في وقت أصدر الجيش أوامر إخلاء إلى سكان منطقة الشجاعية، وطالبهم بالانتقال لغرب مدينة غزة.

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وواصل الجيش الإسرائيلي استهداف مستشفى كمال عدوان، حيث أطلقت آلياته نيرانها بكثافة على المنازل في محيط المستشفى، كما أصيب بعض المرضى داخل المستشفى جراء تفجير القوات الإسرائيلية "روبوتا مفخخا" في محيطه.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة في محيط مستشفى العودة واستهدفت الطابق الثالث بالمستشفى، كما استهدفت القوات الإسرائيلية بوابة المستشفى الإندونيسي المحاصر شمال غزة بنيران كثيفة من دباباته بعد أن أجبرت الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى.

ونسفت الدبابات الإسرائيلية عددا من المباني في المنطقة الجنوبية لحي تل الهوى، وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت النازحين بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا، والمخيم الجديد شمال النصيرات.

يأتي ذلك، فيما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن قطاع غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.

وقالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن 23 شاحنة من بين قافلة تتكون من 66 شاحنة تحمل أغذية ومساعدات إنسانية أخرى تعرضت للنهب وفقدت.