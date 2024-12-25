الاحتلال يهدم منشآت بالضفة ومستوطنون يحرقون حظيرتي أغنام بأريحا

حاصرت قوات الاحتلال المكان ونشرت عناصرها حول المنشآت التي تم هدمها، ومنعت القوات أصحاب المنتجع من دخوله، وإفراغ أي من محتوياته، واستمرت بهدم البركة ومرافقها.

هدمت آليات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، منتزه ومسبح في بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وفجرا هدمت جرافات الاحتلال منشأة صناعية في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، في وقت واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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وشرعت قوات الاحتلال بهدم منتزه، ومسبح نحالين في منطقة خلة الدالية جنوب نحالين، وهو يحتوي على مطعم، ومسبح ومرافق ترفيهية.

وحاصرت قوات الاحتلال المكان ونشرت عناصرها حول المنشآت التي تم هدمها، ومنعت القوات أصحاب المنتجع من دخوله، وإفراغ أي من محتوياته، واستمرت بهدم البركة ومرافقها.

وهدمت آليات الاحتلال، فجر الأربعاء، منشأة " كراج" لتصليح السيارات في بلدة النبي الياس بقلقيلية، شمال الضفة.

وداهمت قوات الاحتلال القرية، وهدمت الكراج الذي يعود إلى مصطفى الشوفاني، والذي يعمل فيه لتصليح مركبات الفلسطينيين بالمنطقة.

ودمرت جرافات الاحتلال منشأة يستخدمها العمال، قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

إلى ذلك، أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، حظيرتي أغنام في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن عددا من المستوطنين يستقلون ثلاث مركبات اقتحموا التجمع، وأحرقوا حظيرتي أغنام كانتا تحويان أعلافا ومعدات أغنام، تعود ملكيتهما للشقيقين حمزة ومحمد علي مليحات.

وكان مستوطنون، قد هاجموا الليلة الماضية تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا، ورشقوا مسكن أحد الفلسطينيين بالحجارة.