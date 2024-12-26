الحرب على غزة: مجازر وشهداء بالقطاع وتفجير يستهدف "كمال عدوان"

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة في مناطق متفرقة في القطاع، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال وكبار السن، وحذر مسعفون من أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، يومها الـ447، فيما واصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر واستهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين، في وقت جدد هجماته على المستشفيات في شمال القطاع، وتفجير روبوت أمام مستشفى كمال عدوان.

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وكثفت الطائرات الإسرائيلية، قصفها الجوي العنيف على حيي الصبرة والزيتون ومحيط مسجد بلال بن رباح جنوب شرق مدينة غزة، في وقت كثفت المدفعية الإسرائيلية قصف المنازل السكنية في مختلف مناطق القطاع.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة في مناطق متفرقة في القطاع، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال وكبار السن، وحذر مسعفون من أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

واستشهد خمسة صحافيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة. وكان الصحافيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 201 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.