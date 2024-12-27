الأغذية العالمي: الجوع منتشر في غزة ولم نؤمن سوى ثلث الغذاء اللازم

قال برنامج الأغذية العالمي الجمعة، إن الجوع منتشر في غزة وإنهم لم يتمكنوا من تأمين سوى ثلث الغذاء الذي يحتاجونه لدعم الفلسطينيين بالقطاع، جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو 15 شهرا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي منشور عبر منصة "إكس"، ذكر البرنامج الأممي أن "الجوع منتشر بأنحاء غزة، ولم تتمكن فرقنا من تأمين سوى ثلث الغذاء الذي نحتاجه لدعم الفلسطينيين بالقطاع".

وجدد البرنامج دعوته إلى "توفير وصول آمن ومستدام للمساعدات، واستعادة النظام".

وشدد على أن "وقف إطلاق النار أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى".

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تريد احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.