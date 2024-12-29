نحو 57 ألف شهيد ومفقود وألف و413 عائلة مُسِحت بالكامل: معطيات الحرب على غزة حتى اليوم

عمد الجيش الإسرائيلي إلى قتل 728 من عناصر وشرطة تأمين المساعدات، كما تمّ انتشال 520 شهيدا من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات؛ واستشهدت 12 ألفا و287 من النساء قتلهنّ الاحتلال الإسرائيلي، فيما استشهد ألف و68 فردا من الطواقم الطبية.

بلغ عدد الشهداء والمفقودين في قطاع غزة، نحو 57 ألف شهيد ومفقود، فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية عن مسح ألف و413 عائلة بالكامل من السجلّ المدنيّ، بحسب ما أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان أصدره، مساء اليوم الأحد.

كما أكّدت المعطيات التي صدرت في اليوم 450 من الحرب الإسرائيلية على غزة، استشهاد 12 ألفا و287 من النساء قتلهنّ الاحتلال الإسرائيلي، فيما استشهد ألف و68 فردا من الطواقم الطبية، و94 من الدفاع المدني، و201 صحافي وصحافية.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى قتل 728 من عناصر وشرطة تأمين المساعدات، كما تمّ انتشال 520 شهيدا من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

أطفال نازحون في غزة (Getty Images)

يأتي ذلك فيما استكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عزل جباليا وبقية أحياء شماليّ قطاع غزة، عن مدينة غزة، فيما لن يتيح جيش الاحتلال عودة مستشفى كمال عدوان، شماليّ القطاع، العودة إلى العمل مجدّدا، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، نقلا عنه في تقرير نشرته، مساء اليوم الأحد.

ومعطيات الحرب الإسرائيلية على غزة، حتّى اليوم، كالآتي:

9,973 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بشكل عام.

7,176 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية.

1,413 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال، ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,455 شهيدا.

3,467 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال، ولم يتبقَّ منها إلا فرد واحد، وعدد أفراد هذه العائلات 7,941 شهيدا.

56,714 شهيدا ومفقودا.

11,200 مفقودٍ لم يصلوا إلى المستشفيات.

45,514 شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

17,818 شهيدا من الأطفال.

238 طفلا رضيعا وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

853 طفلا استشهدوا خلال الحرب، وعمرهم أقلّ من عام.

44 استشهدوا نتيجة سوء التغذية، ونقص الغذاء والمجاعة.

6 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين، بينهم 5 أطفال.

12,287 شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال الإسرائيلي.

1068 شهيدا من الطواقم الطبية.

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94 شهيدا من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

201 شهيدا من الصحافيين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

728 من عناصر وشرطة تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال.

147 جريمة استهداف الاحتلال لعناصر وشرطة وتأمين مساعدات.

7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

520 شهيدا تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

108,189 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات.

399 جريحا ومُصابا من الصحافيين والإعلاميين.

%70 من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

216 مركزا للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال.

%10 فقط من مساحة قطاع غزة يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق إنسانية.

35,060 طفلا يعيشون بدون والديهم، أو بدون أحدهما.

12,125 امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

3,500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

236 يوما على إغلاق الاحتلال الإسرائيلي آخر معبر في قطاع غزة.

12,650 جريحا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

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12,500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

3,000 مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

2,136,026 حالة إصابة بأمراض معدية نتيجة النزوح.

71,338 حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.

60,000 سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

350,000 مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

6,600 معتقل اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة خلال جريمة الإبادة الجماعية.

331 حالة اعتقال من الكوادر الصحية؛ الاحتلال أعدم 3 منهم داخل السجون.

43 حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

26 حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.

2 مليون نازح في قطاع غزة.

110,000 خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

213 مقرا حكوميا دمرها الاحتلال.

135 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

353 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

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12,780 طالب وطالبة قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

785,000 طالب وطالبة حرمهم الاحتلال من التعليم.

756 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

148 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا أعدمهم الاحتلال.

823 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل كلي.

158 مسجدا دمرها الاحتلال بشكل بليغ، بحاجة إلى إعادة ترميم.

3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

19 مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة.

2,300 جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.

161,600 وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

82,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

194,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا.

88,000 طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

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