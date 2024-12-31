فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
31/12/2024 - 09:31

في غزة والضفة الغربية: 12 ألفا و943 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة قصفتها إسرائيل

عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12.790، والذين أصيبوا 21.026، فيما استُشهد في الضفة 120 طالبا وأصيب 655 آخرون، إضافة إلى اعتقال 548.

في غزة والضفة الغربية: 12 ألفا و943 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة قصفتها إسرائيل

(Getty Images)

استشهد 12 ألفا و943 طالبا وأُصيب 21 ألفا و681 آخرون بجروح في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12.790، والذين أصيبوا 21.026، فيما استُشهد في الضفة 120 طالبا وأصيب 655 آخرون، إضافة إلى اعتقال 548.

وأشارت إلى أن 630 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3865 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 158 في الضفة.

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ولفتت إلى أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

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