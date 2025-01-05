شهيد قرب جنين واقتحامات واعتقالات بالضفة

اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين، ومحاصرة أحد المنازل. قالت "مجموعات الشاهين" في بيان مقتضب إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس.

الشهيد حسن ربايعة مع نجله علي الذي استشهد قبل عدة أشهر (مواقع التواصل)

استشهد حسن ربايعة (40 عاما)، من بلدة ميثلون قضاء جنين صباح اليوم الأحد، وذلك خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزلا بالبلدة وطالبت من بداخله تسليم نفسه.

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وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشهيد ربايعة يخدم في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، حيث استشهد نجله الطفل علي ربايعة برصاص الاحتلال في شهر تموز /يوليو 2024.

الشهيد حسن ربايعة

وأظهرت مقاطع فيديو، جنود من جيش الاحتلال وهم يقومون بإدخال جثمان الشهيد رباعية إلى داخل آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت تقديم الإسعافات للشخص الجريح وتركته ينزف حتى الموت واختطفت جثمانه.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، وذلك جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، واشتباكات مسلحة في منطقتي نابلس وجنين، في وقت شنت قوات الاحتلال، صباح وفجر الأحد، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين، ومحاصرة أحد المنازل.

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين، وتبعها تعزيزات للاحتلال برفقة جرافة عسكرية.

وحاصرت قوات خاصة إسرائيلية منزل عائلة الشهيد علي ربايعه في بلدة ميثلون، وطالبت من بداخله تسليم نفسه.

وخلال الاشتباكات، أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام ومحاصرة المنزل في بلدة ميثلون، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

واعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين في بيان أن مقاتليها في سرية ميثلون يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في البلدة، ويستهدفون قوات الاحتلال والآليات بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

وأعلن الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى إصابة في بلدة ميثلون وجاري التنسيق مع الصليب الأحمر للوصول إلى المكان.

يأتي ذلك، في وقت نفذ جيش الاحتلال فجر الأحد، مداهمات، واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة، تخللتها مواجهات واقتحام وتفتيش لعدة منازل.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر أن حصيلة اقتحام محافظة نابلس فجر اليوم 3 إصابات رصاص حي، وكان هناك منع لطواقمها من الوصول إلى إصابة داخل مستشفى الوطني.

وقالت "مجموعات الشاهين" في بيان مقتضب إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس.

وجاء في بيانها: "دفاعا عن فلسطين وأرضها وشعبها ومقدساتها، يتصدى مقاتلو مجموعات الشاهين في كتائب شهداء الأقصى طلائع التحرير-نابلس لاقتحام قوات العدو الصهيوني للبلدة القديمة، ويستهدفونها بوابل كثيف من الرصاص المبارك ويخوضون اشتباكات عنيفة معها".

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد أبو دية من منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا، كما واعتقلت القوات محمود ماهر ثلجي من بلدة سلواد شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم، واعتقلت إبراهيم جمال صباريني بعد دهم منزله، وأحمد مصطفى عسس من ضاحية اكتابا. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوبي بيت لحم، وسيرت دوريات عسكرية في شوارعها.