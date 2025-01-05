الحرب على غزة: شهداء ونسف منازل بالقطاع ورفح تحت القصف

وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على القطاع، بنسف منازل سكنية جنوب مدينة غزة، وقصف مدفعي غرب المخيم الجديد شمال النصيرات، وقصف مناطق متفرقة من حيي الصبرة والزيتون، بينما قصفت زوارق لحربية شاطئ بحر النصيرات.

دخلت الحرب الإسرائيلية، على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ 457 على التوالي، وسط معاناة متفاقمة جراء استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وشح المساعدات الإنسانية والأغذية والأدوية، تزامنا مع برودة الشتاء التي تضاعف معاناة النازحين في الخيام بمختلف مناطق القطاع.

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ووسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على القطاع، بنسف منازل سكنية جنوب مدينة غزة، وقصف مدفعي غرب المخيم الجديد شمال النصيرات، وقصف مناطق متفرقة من حيي الصبرة والزيتون، بينما قصفت زوارق لحربية شاطئ بحر النصيرات، وأطلقت النار بشكل مكثف بمواصي رفح جنوب القطاع.

وجراء تكثيف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف بالأساس النازحين، استشهد وأصيب العشرات خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما، استشهد، السبت، 66 فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وذلك في غارات إسرائيلية متفرقة على أنحاء القطاع، 41 منهم شمالي القطاع.

يأتي ذلك، فيما واصل الجيش الإسرائيلي استهدف الصحافيين ووسائل الإعلام في القطاع، حيث أعلنت مصادر طبية، استشهاد الكاتب والصحافي محمد حجازي في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة، وهو ما يرفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب على غزة إلى 203.