مخزون مستودعات الصحة الفلسطينية من الأدوية يصل إلى الصفر

أوضح الشيخ، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "120 صنفا دوائيا، بينها 20 نوعا من أدوية السرطان، رصيدها صفر في مستودعاتنا، و420 صنفا من المستهلكات الطبية، 170 منها تخصصي للقلب والعيون وغيرها، رصيدها صفر".

أكد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، وائل الشيخ، اليوم الأحد، إن وزارة الصحة تواجه نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة الأزمة المالية التي سببتها سرقة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني.

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وأوضح الشيخ، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "120 صنفا دوائيا، بينها 20 نوعا من أدوية السرطان، رصيدها صفر في مستودعاتنا، و420 صنفا من المستهلكات الطبية، 170 منها تخصصي للقلب والعيون وغيرها، رصيدها صفر".

واعتبر وكيل وزارة الصحة الفلسطينية أن ذلك ينعكس بمشكلة كبيرة تؤثر على القطاع الصحي بشكل مباشر.

وأشار الشيخ أن المديونية على وزارة الصحة قاربت 3 مليارات شيكل، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة.

وأكد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية أن تلك المديونية تراكمية على مدى السنوات السابقة، وأن وزارة المالية تصرف دفعات لتغطية هذا الدين، لكن الاستهلاك أكثر مما يتم دفعه.

وأشار رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر باقتطاع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بدأت منذ شباط/فبراير 2019، وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيكل.