الحرب على غزة: غارات عنيفة على القطاع وكمين في بيت لاهيا

تواصل فصائل المقاومة خوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، وكذلك استهدافها بنصب الكمائن، وقالت كتائب القسام إنها أوقعت، بالاشتراك مع سرايا القدس، 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في اشتباك غرب بيت لاهيا شمالي القطاع.

كثف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، هجماته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، في وقت واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية ومع دخول الحرب يومها الـ458، الاشتباك مع القوات الإسرائيلية في محار التوغل وخاصة في شمالي القطاع.

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وارتكبت القوات الإسرائيلية، مجزرة جديدة ضد العائلات النازحة في قطاع غزة، باستهداف منزل مأهول في مخيم البريج للاجئين، فيما أطلقت الآليات العسكرية، النار، شمال مخيمي البريج والنصيرات، بينما استهدفت الزوارق الحربية بإطلاق النار غرب النصيرات.

واستشهد وأصيب العشرات من النازحين، في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي، وإطلاق نار من قبل الطيران المسير والآليات العسكرية على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وعلى صعيد التطورات العسكرية الميدانية، تواصل فصائل المقاومة خوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، وكذلك استهدافها بنصب الكمائن، وقالت كتائب القسام إنها أوقعت، بالاشتراك مع سرايا القدس، 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في اشتباك غرب بيت لاهيا شمالي القطاع.

دبلوماسيا، تتواصل المساعي من أجل التوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تتواصل المفاوضات بين كافة الأطراف والوسطاء في العاصمة القطرية الدوحة، في ظل وجود بعض النقاط الخلافية العالقة.