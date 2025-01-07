شهيدان بالضفة واشتباكات مع الاحتلال بمخيم الفارعة

أنزلت مروحية تابعة للاحتلال قوة عسكرية من المشاة عند أطراف مخيم الفارعة، ودفع الاحتلال بعدة آليات وجرافة عسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، وباشرت الجرافات تجريف وتدمير البنية التحتية في محيط المخيم.

استشهد الشاب سليمان مصطفى قشيطات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون جنوب طوباس، فجر اليوم الثلاثاء، في وقت اغتالت قوة إسرائيلية الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة أمام منزله في واد الباذان قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه قصف "خلية مسلحين" في بلدة طمون.

الشهيد سليمان مصطفى قشيطات

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوة إسرائيلية ومقاومين فلسطينيين في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأنزلت مروحية تابعة للاحتلال قوة عسكرية من المشاة عند أطراف مخيم الفارعة، ودفع الاحتلال بعدة آليات وجرافة عسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، وباشرت الجرافات تجريف وتدمير البنية التحتية في محيط المخيم.

وحلقت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال بشكل مكثف في الأجواء، وعلى ارتفاع منخفض، بالإضافة إلى تحليق الطائرات المروحية.

واقتحمت قوات الاحتلال مبنى لجنة خدمات مخيم الفارعة جنوب طوباس بعد تفجير مدخله.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال، ودارت اشتباكات مسلحة تركزت في سوق المخيم.

الشهيد جعفر أحمد دبابسة

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي الرئيسي، وسيرت آلياتها باتجاه "وادي صبيون".

وأحرق مستوطنون، مركبة في قرية حجة، وهاجموا قريتي فرعتا وأماتين، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من قرية حجة، وأحرقوا مركبة تعود إلى عائلة رائد بصلات.

وأضافت المصادر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا أيضا قريتي فرعتا وأماتين، واعتدوا على منازل فلسطينيين بالحجارة، وألحقوا أضرارا بنوافذها، وأتلفوا مزروعات في محيطها.

وذكرت المصادر أن المستوطنين، ألقوا مواد حارقة تجاه منزل غير مأهول بالسكان، كما أحرقوا جرافة في قرية أماتين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شبان القرية الذين حاولوا التصدي لهجوم المستعمرين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتجمع مستوطنون عند الإشارة الضوئية على مفترق قرية الفندق شرق قلقيلية، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى قرى جينصافوط واماتين وفرعتا شرقا، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال.

وتشهد محافظة قلقيلية منذ ساعات صباح الإثنين، تشديدات عسكرية إسرائيلية تمثلت بنصب حواجز عسكرية وإغلاق الطرق واقتحامات ومداهمات لقوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين.