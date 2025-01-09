"يونيسف": 74 طفلا استشهدوا خلال أسبوع في غزة

أكثر من مليون طفل في القطاع يعيشون داخل خيام مؤقتة غير قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 74 طفلا على الأقل استشهدوا في الأيام السبعة الأولى من العام الجديد 2025، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على ما يسميها الجيش الإسرائيلي "مناطق آمنة".

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وقالت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف" كاثرين راسل، في منشور على منصة (إكس)، إن ثمانية أطفال رضع وحديثي ولادة توفوا منذ 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.

وأشارت إلى أن أكثر من مليون طفل في القطاع يعيشون داخل خيام مؤقتة غير قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

وأضافت: "لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يُعرِّض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر".

وأكدت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف" أن الأطفال حديثي الولادة والأطفال الذين يعانون ظروفا صحية، مُعرَّضون للخطر على نحو خاص.

يأتي ذلك، فيما قالت منظمة الصليب الأحمر الدولية إن أطفال قطاع غزة يموتون بسبب البرد بعد أن مزق الشتاء خيامهم، وأغرقتها مياه الأمطار، على مدار 13 شهراً من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ويعيش النازحون في قطاع غزة في خيام مؤقتة، ما يفاقم معاناتهم جراء نقص الغذاء والماء والوقود والدواء، مع تحذير الأمم المتحدة لأشهر ضد المجاعة في القطاع الفقير المدمر والمكتظ بالسكان، وهم عرضة لهجمات الاحتلال المتواصلة على القطاع.