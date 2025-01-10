الحرب على غزة: شهداء ومصابون بقصف من مسيّرة في خانيونس وغارات على رفح

قصفت مسيّرة إسرائيلية تجمعا للأهالي في مدينة خانيونس، اليوم الجمعة، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، بينما تستمرّ الإبادة في شمال القطاع.

استشهد وأُصيب العشرات، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بضمنها مدينتَي خانيونس ورفح، جنوبيّ قطاع غزة.

وقصفت مسيّرة إسرائيلية تجمعا للأهالي في مدينة خانيونس، اليوم الجمعة، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46006 شخصا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,378 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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