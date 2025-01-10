غزة: خدمات الاتصالات مهددة بالتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود

أوضح النتشة أن "الوقود يعد حاليا المصدر الوحيد لتشغيل شبكات الاتصالات في قطاع غزة، مما يعرض هذه الخدمات لخطر التوقف التام".

حذر وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، د. عبد الرزاق النتشة، من بدء تأثر خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية والإنترنت في قطاع غزة ابتداء من ساعات مساء الجمعة بسبب نفاد الوقود، مما يفاقم الكارثة الإنسانية ويحرم المواطنين من حقهم في التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأشار إلى أنه "مع استمرار العدوان لأكثر من 460 يوما وتصاعد ممارسات الاحتلال التي تعرقل وصول قوافل الوقود، تفاقمت أزمة الشح في الكميات المخصصة للمؤسسات الإغاثية والصحية والخدماتية".

وأوضح النتشة أن "الوقود يعد حاليا المصدر الوحيد لتشغيل شبكات الاتصالات في قطاع غزة، مما يعرض هذه الخدمات لخطر التوقف التام".

وشدد على أن "تعذر دخول الوقود خلال الأيام الماضية أدى إلى نقص حاد في الكميات اللازمة لتشغيل الشبكات، الأمر الذي سيتسبب في توقف العديد من محطات الاتصالات الفلسطينية في مختلف أنحاء القطاع. وستبدأ مساء اليوم الجمعة انقطاعات واسعة في خدمات الاتصالات الثابتة بمناطق وسط وجنوب القطاع، على أن تمتد لاحقا لتشمل الخدمات الثابتة والخليوية في باقي المناطق خلال اليومين المقبلين بحال استمرت الأزمة".

ولفت النتشة إلى أن محافظة شمال غزة تعاني من انقطاع كامل في خدمات الاتصالات منذ حوالي 100 يوم، نتيجة منع الاحتلال وصول الوقود إلى تلك المناطق.

وأضاف أن "توقف خدمات الاتصالات في ظل هذه الظروف يمنع تواصل طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر، ويحول دون تمكين المواطنين من الوصول إليها، كما يعرقل قدرة المؤسسات الصحية والدولية على أداء مهامها، مما يزيد من تدهور الوضع الإنساني".

وختم النتشة بالقول إن "طواقم الوزارة مستمرة في العمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية لحل الأزمة"، مشيدا بالجهود التي تبذلها طواقم شركات الاتصالات الفلسطينية التي تعمل في ظروف ميدانية بالغة الخطورة من منطلق واجبها الوطني والإنساني لمحاولة إصلاح الأعطال وضمان استمرار الخدمات قدر الإمكان؛ حسبما ذكر النتشة.