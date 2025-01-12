الضفة: مداهمات واعتقالات ومستوطنون يعتدون على الفلسطينيين

تتعرض بلدات وقرى الضفة لا سيما المحاذية للمستوطنات لاعتداءات وانتهاكات المستوطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما واصلت عصابات من المستوطنين تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم خاصة في محافظة بيت لحم.

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واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الكسارة في الخليل، وداهمت عدد من المنازل وعمارة سكنية هناك، وأجبرت ساكنيها على الخروج للشارع وسط عمليات تفتيش.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة السموع، جنوب الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب شاب في العشرينات من عمره، أثناء تواجده بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند مدخل السموع، ما أدى إلى إصابته في ساقه، نقل على إثرها إلى المستشفى بواسطة طواقم الهلال الأحمر.

واعتقلت قوات الاحتلال معتز موفق الزغير بعد تفتيش منزله في الخليل، بعد أن أجبر سكان عمارة على مغادرتها، والنزول للشارع في العراء، وفي ظل البرد الشديد.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقل الفتية مصعب خالد اخليل، وأحمد رائد عادي، وقيس محمد الطيط بعد تفتيش منازلهم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث مؤيد أبو عسل، بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا بطولكرم.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال، مدينة نابلس من حاجز حوارة جنوبي المدينة، كما اقتحمت قوات أخرى مخيم عقبة جبر في أريحا، وبلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت من عدة جهات، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وحطما محتويات عدد منها.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة البوابة" على الشارع الرئيس، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، كما اقتحمت القوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله.

مستوطنون يعتدون على منازل الفلسطينيين شرق بيت لحم

اعتدى عشرات المستوطنين، على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن نحو 30 مستوطنا هاجموا القرية، وأحرقوا عددًا من الخيام وبركسات للمواطنين في قرية كيسان، واعتدوا على عدد من المزارعين في المنطقة بالضرب.

وتتعرض بلدات وقرى الضفة لا سيما المحاذية للمستوطنات لاعتداءات وانتهاكات المستوطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين العام الماضي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإشعال 373 حريقاً في ممتلكات وحقول الفلسطينيين في محافظات: نابلس، ورام الله والبيرة، وجنين، وطولكرم، إضافة إلى 451 اعتداء تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14212 شجرة منها 10459 شجرة زيتون، وذلك وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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