الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية وزراعية في حزما وقلقيلية

تحدث الشاب عبد السلام صلاح الدين عن هدم الاحتلال لبناية ومنشآت تجارية تعود إلى عائلته عدة مرات في بلدة حزما، مشيرا إلى أن قيمة الخسائر التي تكبدتها العائلة جراء الهدم بلغت حوالي 3 ملايين شيكل.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منزلا ومنشأتين تجارتين وغرفة زراعية وجرف أسوارا وسلاسل حجرية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، كما هدمت منزلا ومنشأة زراعية في قلقيلية، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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وطالت عمليات الهدم أساسات منزل يعود إلى عائلة عبد السلام فزاع العمري، ومنجرة لعائلة محمد خالد الخطي، وغرفة زراعية، كما جرفت قوات الاحتلال أسوارا وسلاسل حجرية في البلدة، ووزعت منشورات تهديدية للأهالي في شوارع البلدة.

وتحدث الشاب عبد السلام صلاح الدين عن هدم الاحتلال لبناية ومنشآت تجارية تعود إلى عائلته عدة مرات في بلدة حزما، مشيرا إلى أن قيمة الخسائر التي تكبدتها العائلة جراء الهدم بلغت حوالي 3 ملايين شيكل.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوة عسكرية اقتحمت البلدة فجر اليوم، برفقة جرافة إسرائيلية، وشرعت بهدم منزل بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى زين عامر، والشابين حسن صايل الخطيب، ومعاذ عبد الرحمن الخطيب، بعد مداهمة منازل ذويهم.

ووفق محافظة القدس، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال عام 2024، حوالي 380 عملية هدم وتجريف، منها: 92 عمليات هدم ذاتي قسري و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 29 عملية تجريف.

وسلمت سلطات الاحتلال خلال العام 2024، ما يزيد عن 130 إخطارا بالهدم في مختلف أنحاء محافظة القدس، في منطقة باب العامود، وبلدات سلوان والجيب وحزما وعناتا وجبع وجبل المكبر وكفر عقب ومخيم شعفاط، وفي تجمع أبو النوار شرق القدس، وأحياء البستان وياصول ووادي الجوز، منطقة الخنيدق ورأس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

الاحتلام يهدم منزلا ومنشأة زراعية في قلقيلية

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء ومنشأة زراعية، وجرفت أراضي زراعية شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية قرية الفندق، وهدمت منزلا قيد الإنشاء تقدر مساحته 150 مترا مربعا، لعائلة حمودة محيسن، بحجة عدم الترخيص.

وهدمت القوات منشأة زراعية تحتوي على بركس وبيت بلاستيكي، وخزان مياه، لعائلة محمد أمين تيم، وهي مقامة على مساحة تقارب 4 دونمات، ما تسبب في خسائر مادية فادحة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة المدخل الرئيسي لقرية أماتين، وشرعت بتجريف مساحات من أراضي القرية، بالقرب من المدخل الرئيسي والوحيد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت مؤخرا بوابة حديدية عند مدخل القرية، الذي يربط بين مدينتي قلقيلية ونابلس، ما تسبب في عرقلة حركة تنقل الفلسطينيين.