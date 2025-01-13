مداهمات واعتقالات بالضفة وحصار على ديراستيا

تغلق قوات الاحتلال مدخل بلدة ديراستيا الرئيسي بالسواتر الترابية منذ أيام، وتمنع الدخول أو الخروج منه، كما تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة، وتقتحمها بشكل مستمر.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال اقتحامها، مدينة نابلس ومخيم العين.

واقتحمت قوات الاحتلال شارع التعاون في المدينة، وداهمت عدة منازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت هيثم الدبيك، ومصعب بعارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة، ومنعت المركبات من المرور من الشوارع القريبة منه، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها واعتقلت 3 فلسطينيين، وهم: مهدي الأشقر، ومحمد قاطوني، ودرويش معروف.

واعتدت قوات الاحتلال على شاب بالضرب خلال اقتحامها لمخيم العين، على ما أفاد مسعف من الهلال الأحمر.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين من بلدة ديراستيا.

وذكر نادي الأسير أن جنود الاحتلال اعتقلوا نحو 70 فلسطينيا بعد أن داهموا منازلهم، بعضهم من كبار السن، ويعانون أمراضا مزمنة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة في وقت سابق مساء الأحد، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها.

وتغلق قوات الاحتلال مدخل بلدة ديراستيا الرئيسي بالسواتر الترابية منذ أيام، وتمنع الدخول أو الخروج منه، كما تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة، وتقتحمها بشكل مستمر.

إلى ذلك، شهدت محافظة الخليل، عدة اقتحامات ومداهمات لمناطق متفرقة من المحافظة، تزامنا مع نصب حواجز عسكرية والتنكيل بالفلسطينيين.

وداهمت عدة مركبات عسكرية إسرائيلية في الساعات الأولى من فجر الإثنين، مدينة حلحول، واقتحمت عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا تحت جسر بيت كاحل، شمالي مدينة الخليل، وشرعت بتفتيش مركبات الفلسطينيين.

وداهمت قوات راجلة من جيش الاحتلال، "جبل الرحمة" في مدينة الخليل، وأطلقت القنابل الصوتية.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة دورا وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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